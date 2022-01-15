В Казахстане подсчитали число жертв беспорядков

15 янв. 19:47

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, - сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев.

"В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих", - сказал он сегодня на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Число пострадавших исчисляется тысячами – всего в ходе беспорядков пострадали 4578 человек, 4353 из которых ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств, - рассказал он Серик Шалабаев.