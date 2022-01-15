Часть жителей трех районов Крыма остались без света из-за непогоды

15 янв. 19:28

Ураганный вечер в Крыму нарушил электроснабжение в трех районах полуострова, - сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго".

Отключены семь линий электропередачи 10 кВ в Белогорском, Кировском, Первомайском районах и городском округе Судак.

"Без электроэнергии остаются около 3 тыс 200 абонентов. Восстановительные работы планируется завершить сегодня до конца дня", - уточнили в "Крымэнерго", передает "Интерфакс".

Минувшей ночью энергетики ликвидировали последствия шторма в горных районах Крыма, Бахчисарайском, Первомайском, Кировском, Судакском и Белогорском районах. Однако штормовое предупреждение о ветре скоростью до 30-35 м/с продолжает действовать.