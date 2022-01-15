В Волгоградской области возобновили перевозки автобусные маршруты

15 янв. 19:12

Волгоградские транспортники восстановили безопасный проезд по федеральным, региональным и межмуниципальным участкам дорог в Волгоградской области, - сообщает региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства.

"В Волгоградской области возобновляется межмуниципальное автобусное сообщение. Каждый конкурентный перевозчик самостоятельно определит количество рейсов и вышедшего на маршруты транспорта, исходя из дорожных и погодных условий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ограничения были введены накануне из-за сильного ветра и снегопада. В ликвидации последствий стихии было задействовано свыше 800 единиц спецтехники. Работы по расчистке подъездных путей к сельским поселениям, а также обработка муниципальных дорог песком пока продолжаются.

Напомним, минувшей ночью в Волгоградской области выпали обильные осадки, а с 12 января на область обрушилась половина их месячной нормы.