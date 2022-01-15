Казахстан продолжает АТО в трех регионах страны

15 янв. 18:48

Спецслужбы Казахстана продолжают антитеррористическую операцию в трех регионах страны, в которых сохраняется самый высокий - "красный" - уровень террористической опасности, - сообщила сегодня пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Критический "красный" уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям", - говорится в сообщении, передает ТАСС.