Российские танцоры Синицина и Кацалапов стали победителями ЧЕ

15 янв. 18:36

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов сегодня стали победителями в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

Лидировавшие после ритм-танца спортсмены в произвольном танце набрали 130,07 балла и победили с результатом 217,96 балла. Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97), - передает РИА Новости.

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин со 186,61 баллами – на седьмом месте.