Российские биатлонисты стали лучшими на этапе Кубка мира

15 янв. 18:24

Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге – в ее составе выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Российская сборная прошла дистанцию 4х7,5 км за один час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Серебро завоевали немцы (+7,0; 2), бронзу — белорусы (+23,0; 6), - передает РИА Новости.

Напомним, до этого мужская сборная России выигрывала эстафету на этапе Кубка мира 13 января 2019 года.