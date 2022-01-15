Азербайджан проведет второй Карабахский экономический форум

15 янв. 18:14

В наступившем 2022 году при организации Общественного объединения поддержки социального развития IMZA в Азербайджане состоится II Карабахский экономический форум - решение об этом было принято сегодня на собрании правления организации, сообщил руководитель департамента по международным связям и связям с общественностью Общественного объединения поддержки социального развития IMZA Эльнар Мамедли.

I Карабахский экономический форум, проведенный в 2021 году, вызвал большой интерес как в Азербайджане, так и за рубежом, в том числе в СМИ. В местных и зарубежных медиа были опубликованы интересные и содержательные статьи о форуме, подготовлены репортажи, состоялись широкие обсуждения в соцсетях, - напомнил председатель Общественного объединения Хайям Аскеров, передает Тренд.

Была дана высокая оценка проведения плодотворных обсуждений на впервые проведенном подобном форуме работ по возрождению и превращению в цветущий край Карабаха и Восточного Зангезура, проведенных под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в рамках восстановления освобожденных от оккупации земель, а также предстоящих планов и важных предложений.

За прошедший период на освобожденных территориях продолжались крупномасштабные работы, были реализованы большие проекты, что обусловливает необходимость проведения очередного, II Карабахского экономического форума. Мнения и предложения по дате проведения форума, по организационной работе, обсуждаемым вопросам будут рассмотрены на следующих собраниях, о чем общественность будет проинформирована дополнительно, - добавили в Общественном объединении.