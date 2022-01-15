РПЦ призвала верующих вакцинироваться от коронавируса

15 янв. 17:55

Верующим следует срочно вакцинироваться, чтобы повысить свой иммунитет до следующей волны коронавируса, - сказал сегодня председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Сославшись на институт им. Гамалеи, где "предупреждают, что вирус вернется с новой силой, будет вспышка "омикрона" и цифры поползут вверх в феврале", митрополит поведал: "Я думаю, что к этому надо подготовиться. …Думаю, что это оставшееся время до обещанной вспышки коронавируса посвятить тому, чтобы повысить свой иммунитет, чтобы сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, и подготовиться к этой новой волне, которая нас ожидает, как говорят специалисты", - сказал он в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".