Столица и семь районов Дагестана испытывают трудности с электроснабжением

15 янв. 17:42

Ураганный ветер доставил немало проблем жителям Махачкалы и шести районов Дагестана - энергетики республики переведены на особый режим работы и восстанавливают нарушенное энергоснабжение, - сообщает Минэнерго РФ.

"В Дагестане ухудшение погоды - местами снегопад, сильный ветер с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды происходят локальные отключения электроснабжения. В зоне риска - частично Махачкала, Касумкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Левашинский, Сергокалинский и Каякентский районы республики. Без энергоснабжения сейчас находятся около 55 тыс человек", - говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

В восстановительных работах сейчас участвуют 56 бригад филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", в готовности находятся 14 передвижных резервных источников энергоснабжения общей мощностью более 2,5 МВт, - добавили в Минэнерго России.