Власти Грузии из-за непогоды закрыли Верхний Ларс для большегрузов

15 янв. 17:29

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за снега и ветра, - говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), - передает Sputnik Грузия.

Движение легковых автомобилей на участке и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции, - говорится в сообщении.