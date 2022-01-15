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Четыре астанчанки пострадали под отцепившимся от фуры прицепом

Стрингер

Сегодня днем в Туксибском районе Алматы прицеп, отцепившийся от фуры, наехал на четверых девушек, шедших вдоль дороги.

Со слов очевидцев и водителя, фура марки Volvo с прицепом двигалась по улице Красногорская, когда от нее отцепился прицеп, который самовольно покатился и допустил наезд на четверых девушек. В результате этого наезда всех четверых девушек с многочисленными травмами доставили в ближайшую больницу. По предварительной информации, одна девушка находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть беременная, - передает Sputnik Казахстан.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

ФОТО Стрингер
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