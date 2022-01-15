Упавшее дерево оставило без газа часть жителей Сочи

15 янв. 16:58

Оперативные службы Сочи проводят ремонтно-восстановительные работы на двух участках газопровода в Хостинском и Центральном районах города-курорта.

Ураган, разбушевавшийся в регионе, обрушил дерево, которое упало на газовую трубу и вызвало ее порыв, - сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"Порыв трубы произошел в результате падения дерева на улице Леселидзе. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится сообщении, передает "Интерфакс".

Уточняется, что для обеспечения безопасности на место происшествия отправлены пять спасателей и две единицы техники, какое число жителей города осталось без газоснабжения, в сообщении не указывается.

В свою очередь, пресс-служба администрации сообщила еще об одном порыве газопровода: водитель грузовой "Газели" превысил допустимые габариты, что привело к повреждению газовой трубы на улице Транспортной. На место оперативно выехала газовая служба. Идут ремонтные работы.

Здесь обошлось без масштабных отключений газа. Голубое топливо временно отсутствует в ряде домов в частном секторе, - добавили в горадминистрации.