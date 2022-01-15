В Грузии растет число зараженных "омикроном"

15 янв. 16:44

В Грузии за минувшие сутки был выявлен 5 381 новый случай коронавирусной инфекции, 89 из которых – заражение новым штаммом коронавируса "омикрон", - говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба они – завозные, один инфицированный прибыл из США, второй – из ОАЭ. Затем вирус обнаружили практически у всех, с кем они контактировали.

На сегодняшний день в стране уже зафиксировано 1 185 случаев заражения новым штаммом, - передает Sputnik Грузия.

Напомним, Грузия переживает шестую волну коронавируса – с начала пандемии в стране выявлено более 990 тыс случаев инфицирования, скончались от болезни 14 425 человек.