Эрдоган объявил о поддержке каждого инвестора

15 янв. 16:14

Власти Турции не разделяют инвесторов на местных и иностранных и готовы поддержать любого из них, кто доверяет турецкой экономике, - заявил сегодня на открытии одного из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов Европы - Batı Kipaş в западной провинции Айдын - президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Благодаря компаниям, подобным Kipaş, Турция шаг за шагом приближается к цели вхождения в число десяти ведущих экономик мира. Вопреки утверждению "пятой колонны", Турция - не страна, "продающая заводы и импортирующая томаты", а крупный производственный центр на пересечении Африки, Азии и Европы. Вне всяких сомнений, Турция займет достойное место на мировой арене", - отметил президент, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Турция испытывает активный экономический рост на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а новый комбинат Batı Kipaş сократит турецкий импорт бумаги на $250 млн в год, при этом будет налажен экспорт продукции объемом в $200 млн, - добавил Эрдоган.