Ураган повалил дерево на здание СК в Ставрополе в День Следкома

15 янв. 15:58

В день Следственного комитета ураган уронил дерево на здание, расположенное по улице Абрамовой в Ставрополе, сообщает пресс-служба МЧС по краю.

Отмечается, что на этой улице находится Следственное управление СКР по Ставропольскому краю. Ель упала на металлический забор и зацепила здание.

Стоит добавить, что 15 января в России отмечается день СКР.

Напомним, в Ставропольском крае не прекращается ураган, который обесточил семь населенных пунктов региона. Без света остались десятки тыс человек, а из-за сильного ветра башенный кран упал на детский сад в краевой столице.