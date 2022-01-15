Миротворцы ОДКБ покинули Казахстан

15 янв. 15:30

Российские миротворцы вернулись из Казахстана на родину, самолеты с военными прибыли в Ивановской и Московской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десять самолетов миротворцами из состава сил ОДКБ приземлились сегодня днем на аэродроме "Северный" в Иваново. Как отметили в ведомстве, по окончании торжественных мероприятий по случаю возвращения военных личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации.

Помимо этого, семь самолетов с российскими солдатами прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский". Подчеркивается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества, который позже отправится в пункт постоянной дислокации.

Ранее Казахстан покинули миротворцы из других стран, входящих в организацию. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выразил благодарность белорусским военным за отлично выполненную задачу.

"Задача белорусского миротворческого контингента заключалась в усилении охраны и обороны важных военных и государственных объектов Казахстана, а также создании условий для стабилизации обстановки в зоне ответственности. И с этой задачей вы справились на отлично", - отметил глава ведомства.

В места постоянной дислокации также вернулись таджикские и киргизские военные, которые покинули Казахстан еще в пятницу.

"Подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации", – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что самолеты ВКС доставили на родину армянских военнослужащих. "Личный состав и техника миротворческого контингента Республики Армения доставлены домой тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России", - сказано в сообщении.