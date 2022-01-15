Незаконный игорный клуб, созданный молодой девушкой, уничтожили в Ставрополе

15 янв. 15:16

Молодая жительница Ставрополя подозревается в создании незаконного игрового клуба, об этом рассказали в СУ СКР по краю.

По его данным, в январе текущего года девушка сняла помещение в Северо-западном районе столица региона, установила там игровое оборудование и открыла незаконное игорное заведение.

Вскоре 25-летнюю подозреваемую уличили в преступлении. В клубе прошли обыски, для технической экспертизы там изъяли 10 жестких дисков.

Открыто уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, идет расследование.