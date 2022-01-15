Китай вакцинировался от COVID-19 на 85%

15 янв. 14:52

Более 1,22 млрд жителей Китая полностью привились от коронавируса, что составляет 85% населения республики. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек", - приводит его слова центральное телевидение Китая.

Население КНР составляет более 1,411 млрд человек. Таким образом, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли более 85% китайцев.