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США готовит ответ России по гарантиям безопасности

США готовит ответ России по гарантиям безопасности

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает над письменными ответами по гарантиям безопасности.

"Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения", - сказала Нуланд в интервью изаднию Financial Times.

Она отметила, что дверь для дипломатического решения со стороны США открыта.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что за последние 3-0 лет у России "накопилось немало понимания" того, что "на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится". Поэтому Москва настаивает на том, чтобы гарантии нерасширения НАТО были зафиксированы юридически, и ждет от США ответа.

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