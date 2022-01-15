США готовит ответ России по гарантиям безопасности

15 янв. 14:46

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает над письменными ответами по гарантиям безопасности.

"Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения", - сказала Нуланд в интервью изаднию Financial Times.

Она отметила, что дверь для дипломатического решения со стороны США открыта.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что за последние 3-0 лет у России "накопилось немало понимания" того, что "на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится". Поэтому Москва настаивает на том, чтобы гарантии нерасширения НАТО были зафиксированы юридически, и ждет от США ответа.