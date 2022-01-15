Токаев отменит ЧП в Актюбинской области

15 янв. 14:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о снятии режима чрезвычайного положения в Актюбинской области, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

"В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю отменить с 7:00 по местному времени 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области", - сказано в сообщении.

Напомним, режим ЧП был введен в области из-за беспорядков, которые охватили весь Казахстан. В результате различных акций протеста митингующие захватили здание мэрии Актобе.