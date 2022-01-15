Вице-министр энергетики Казахстана задержан за повышение цен на сжиженный газ

15 янв. 13:55

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о заключении под стражу замглавы Минэнергетики Казахстана Жумабая Карагаева. Его подозревают в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила пресс-служба АФМ.

Пресс-служба правительства республики в субботу объявила о сложении с Карагаева полномочий. В свою очередь СМИ со ссылкой на источники сообщали о задержании вице-министра.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента АФМ по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Карагаева отправили под стражу на два месяца. Расследование дела продолжается.