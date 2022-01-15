Китай выступил против антииранских санкций

15 янв. 13:22

Пекин не поддержал введение односторонних санкций против Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, главы ведомств двух стран встретились в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу, в рамках которой помимо прочего договорились начать реализацию стратегического соглашения на 25 лет.

"Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении Ирана, против использования темы прав человека для политических манипуляций, против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Он подчеркнул, что Пекин готов продолжать оказывать поддержку Тегерану в вопросах защиты основных интересов сторон, противостоять гегемонизму и политике силы, а также защищать основные нормы международных отношений и обеспечивать международную беспристрастность и справедливость.

Стоит добавить, что министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Афганистан и ситуацию вокруг СВПД.