Таксист-бомбила из Ташкента совершил нападение на пассажира

15 янв. 13:06

В аэропорту Ташкента двое злоумышленников ограбили пассажира, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Как отметили в ведомстве, мужчина сел за руль машины Lacetti и остановился недалеко от аэропорта города. Автомобиль остановился на автостоянке в Яшнабадском районе Ташкента. Водитель-бомбила и его сообщник, которые находились в машине, вытолкнули пассажира из салона, применили на нем удушающий прием и забрали у него $800.

Полицией были установлены личности преступников. Ими оказались 41-летний житель Ташкента и 36-летний уроженец Ташкентской области.

Стоит добавить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".