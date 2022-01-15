В Польше выступили за повышение "Газпромом" цен на газ своей стране

15 янв. 12:57

Обозреватели газеты Interia прокомментировали поданный "Газпромом" иск с требованием повысить стоимость газа для Польши. Многие посоветовали Варшаве пересмотреть свое поведение в отношениях с Россией.

Как подчеркнул пользователь ТТ, Москва имеет право требовать за свой газ столько, сколько хочет, поскольку она является продавцом. По его мнению, только глупые продают товар дешево, когда можно продать дороже. "А на Висле, наверное, хотели бы, чтобы в Кремле сидели глупцы и продавали газ и нефть за копейки. Почему-то Польша не продает, например, свою медь дешево, но нефть и газ они хотели бы покупать подешевле. Надо спуститься с небес на землю и перестать жить мечтами", - отметил он.

Читатель под ником oburzony призвал прекратить поддерживать Украину за счет поляков. "Почему польские политики, говоря о газе, заботятся не о наших экономических интересах, а только о том, чтобы Украине было хорошо? Сколько еще они будут переживать за украинцев, а не за поляков? Разве наше правительство не видит, что их политика ведет к обнищанию польских из-за высоких цен на газ? Почему польские политики создают русофобию и странную безответную любовь к Украине, из-за которых у нас одни потери?" - задался вопросами комментатор.

Обозреватель tom считает, что руководство Польши ненавидит Россию больше, чем любит родину. "Вот так мстит наша безнадежная политика в отношениях с соседями!", - уточнил он.

Напомним, "Газпром" потребовал от суда повысить цену на газ для Польши. Как заявили в компании, обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года. Договор гласит, что спустя три года у "Газпром-экспорта" появилось новое право требовать очередного пересмотра стоимости с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес Польши.