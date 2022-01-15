Пропавшая в прошлом году девочка из Севастополя найдена в доме пенсионера

15 янв. 12:44

Школьницу из Севастополя, пропавшую в прошлом году, нашли в квартире пенсионера, сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Напомним, 27 декабря 14-летняя девочка вышла из школьного автобуса и исчезла.

"Оказалось, что все время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после ее настойчивых просьб", - сказано в сообщении.

Как отметила школьница, причиной ухода из дома стал конфликт с матерью.

Подчеркивается, что девочка была направлена в социальный приют для детей и подростков.

"Предварительно установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления", - добавили в пресс-службе.