Грабитель-разбойник с канцелярским ножом пойман в Краснодаре

15 янв. 12:20

Подозреваемый в грабеже и разбое был задержан по горячим следам в Краснодаре, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кубани.

В дежурную часть о разбойном нападении заявила продавец продуктового магазина. По ее словам, утром внутрь вошел посетитель. Пригрозив ножом, он забрал из кассы все деньги - около 16 тыс - и скрылся.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку, вскоре предполагаемый злоумышленник был задержан по горячим следам по месту временного проживания.

"При проведении досмотра 32-летнего приезжего из Челябинской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли канцелярский нож, предположительно используемый подозреваемым при совершении разбойного нападения", - уточнили в полиции.

Вскоре удалось установить причастность задержанного к грабежу: следствие считает, что мужчина открыто похитил из кассы аптеки 7 тыс рублей.

Таким образом, всего ему удалось поживиться 23 тыс рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.161 и ч.2 ст.162 УК РФ (грабеж) и (разбой), подозреваемый взят под стражу.