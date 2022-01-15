В России резко возросла заболеваемость COVID-19

15 янв. 12:05

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили свыше 27,1 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 27 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 015 (14,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 6 555, в Петербурге – 3 314, в Московской области – 2 589. В Краснодарском крае - 561, в Ставропольском крае - 428, в Дагестане - 155, в Крыму - 122, Кабардино-Балкарии - 82, в Ингушетии - 71, в Северной Осетии - 69, в Чечне - 75, в Адыгее - 67, в Карачаево-Черкесии - 60.

Суточный прирост поднялся до 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 10 774 304 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 26 584 человека, за весь период - 9 835 884 человека.

Умерли за сутки 723 пациента с коронавирусом, с начала пандемии – 320 634 человека.