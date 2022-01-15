В Узбекистане в два раза увеличилось число самозанятых

15 янв. 11:57

Количество самозанятых жителей Узбекистана увеличилось с 500 тыс до 1,2 млн человек. Об этом сообщил президент республики Шавкат Мирзиеев.

"Число самозанятых увеличилось на 700 тысяч, до 1,2 млн человек", - приводит слова главы государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

Помимо этого, около 100 тыс новых предпринимателей начали работать в регионах Узбекистана.

Стоит отметить, что система Махаллабай позволила получить 583 тыс нуждающимся семьям из "Железной тетради" стабильный доход.