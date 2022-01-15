Миротворцы РФ вернулись из Казахстана на родину

15 янв. 11:47

Десять самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ приземлились на аэродроме "Северный" в Иваново, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

"Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром "Северный" (Иваново)", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на летном поле аэродрома состоятся торжественные мероприятия, по окончании которых личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации.