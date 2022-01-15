НАТО и США готовы вновь встретиться с Россией

15 янв. 11:20

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги по взаимодействию с Москвой после заседания Совета Россия – НАТО, сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что Вашингтон и НАТО готовы к проведению новой встречи с российскими представителями.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия - НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - говорится в письменном заявлении Госдепа.

Также в пресс-службе подчеркнули, что США и НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Москву предпринять действия для деэскалации ее якобы продолжающейся агрессии против Киева.

Напомним, в декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов Альнса. Консультации по вопросам состоялись 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января состоялось совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.