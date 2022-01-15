Названо число задержанных участников погромов в Алматы

15 янв. 11:06

Полиция Казахстана задержала более 2,4 тыс участников беспорядков в Алматы, сообщает информационный центр комендатуры города.

"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тысячи 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что всего было изъято 79 огнестрельных оружий и 3,9 тыс боеприпасов.

Стоит добавить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения.

"Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - сообщает пресс-служба главы государства.