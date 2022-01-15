Тесты на коронавирус вновь вводятся в узбекских аэропортах

15 янв. 10:47

Распространение нового омикрон-штамма привело к повторному введению обязательных экспресс-тестов на COVID-19 в аэропортах Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.

"В аэропортах Узбекистана с 15 января вводится обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение тестов было принято из-за обнаружения в республике нового штамма "омикрон" и резкого роста числа зараженных COVID-19.

Стоит добавить, что экспресс-тест будет стоить $5. В случае выявления у пассажира инфекции, его изолируют.