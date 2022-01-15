Режим ЧС введен в Ставрополе

15 янв. 10:36

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел режим чрезвычайной ситуации в столице региона, где стихийный ветер причинил серьезные разрушения города.

"Объезжаем, смотрим повреждения. Очень много деревьев упало, повреждены кровли домов. Два дома "раскрыто". В городе введен режим чрезвычайной ситуации, по краю - режим повышенной готовности. Постараемся как можно скорее перекрыть кровли, помочь в том числе и частным жилым домам с перекрытием крыш. Всем постараемся помочь, кто сегодня ущерб получил", - говорится в обращении, опубликованном в Instagram.

Глава региона отметил, что от урагана пострадали также Шпаковский, Грачевский, Изобильненский, Ипатовский округа.

Напомним, в результате сильного ветра, скорость которого достигала 30 м/с, был нанесен ущерб краю. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью, к утру 15 января было повалено более ста деревьев, сорваны кровли зданий, повреждены несколько автомобилей, без света остались 35 тыс человек в семи городах и селах.

В Ставрополе и Михайловске ветер повредил крыши 26 домов, девять автомобилей, привел к падению более ста деревьев. Одно из них упало на машину, в которой находился человек. Он был доставлен в больницу города.