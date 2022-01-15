Российские миротворцы покинули Казахстан

15 янв. 10:20

Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ помогавшие устранить массовые беспорядки в Казахстане, вылетели из республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алматы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пятнадцать Ил-76 и три Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ в Ивановскую и Московскую области. Затем военные вернутся в пункты постоянной дислокации.