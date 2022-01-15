Иранский корабль сошел с мели в Астраханской области

15 янв. 10:06

Следовавшему из Ирана в Астрахань и севшему на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале судну "Наджва-2" удалось освободиться и продолжить путь к месту назначения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Корабль, двигавшийся из Ирана в астраханский порт 1,5 тыс т готовой продукции, застрял на мели в четверг. Повреждений он не получил, судовой канал был открыт в обоих направлениях.

"В 07:40 по московскому времени субботы судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - говорится в сообщении.