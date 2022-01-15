Пхеньян пытается заманить в ловушку администрацию Байдена

Вчера Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, выразив таким образом пренебрежение к новым американским санкциям, пишет Daily Mail. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были выпущены с материка - с запада провинции Северный Пхёнан. Администрация премьер-министра Японии и министерство обороны также отметили пуск ракет, а береговая охрана порекомендовала судам обращать внимание на падающие предметы.

За несколько часов до запусков Северная Корея опубликовала заявление, обвинив администрацию Байдена в ”гангстерском” поведении и новых санкциях в отношении ракетных испытаний. Пхеньян предупредил Вашингтон о более жестких мерах, если Белый дом продолжит придерживаться своего ”конфронтационного” подхода. Санкции направлены против пяти северокорейцев за их участие в приобретении оборудования и технологий для ракетной программы Северной Кореи в ответ на запуски, произведенные на прошлой неделе. Вашингтон заявил, что будет также добиваться введения ограничительных мер со стороны ООН.

Предыдущее испытание гиперзвуковой ракеты в среду, второе за неделю, было проведено в присутствии Ким Чен Ына. Он заявил, что ракета значительно усилит ядерный сдерживающий потенциал страны.

Северная Корея все чаще проводит испытания новых ракет, способных нести ядерные боеголовки и рассчитанных на подавление оборонного потенциала региона.

После испытаний ядерных ракет дальнего действия в 2017 году, продемонстрировав стремление к созданию арсенала, с помощью которого можно нанести удар по Америке, Ким инициировал дипломатию с тогдашним президентом Дональдом Трампом в 2018 году в попытке получить экономические преимущества. Но переговоры сошли на нет после второго саммита с Трампом в 2019 году, когда американцы отвергли его требование об отмене главных санкций в обмен на частичный отказ от ядерных мощностей.

С тех пор Ким обещает дальнейшее расширение ядерного арсенала, который он считает сильнейшей гарантией выживания, несмотря на серьезные экономические проблемы в стране в связи с закрытием границ на фоне пандемии и разрушительными американскими санкциями.

Его правительство отказывается от бессрочного предложения Байдена возобновить переговоры, утверждая, что сначала Вашингтон должен отказаться от своей враждебной политики - таким термином Пхеньян описывает санкции и совместные военные маневры США и Южной Кореи.

По мнению Леиф-Эрика Исли, профессора в Женском университете Ихва, Северная Корея посылает сигнал о том, что игнорировать ее нельзя, и на давление она будет отвечать давлением. ”Северная Корея пытается заманить в ловушку администрацию Байдена. Страна одна за одной тестирует ракеты, испытания которых она в любом случае провела бы, и отвечает на американское давление дополнительными провокациями с целью добиться уступок”, - говорит эксперт.

Вчера Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление неназванного представителя министерства иностранных дел, который обозначил запуски ”как оправданное испытание оборонной мощи”. По словам представителя министерства, новые санкции подчеркивают враждебное намерение США ”изолировать и задушить Северную Корею”. Он обвинил Вашингтон в ”гангстерском” подходе, подчеркнув, что Пхеньян разрабатывает новые ракеты с целью модернизации собственных вооруженных сил, что представляет угрозу ни для одной из стран, в том числе и соседних.

Гиперзвуковое оружие, которое достигает скорости более 5 Махов (в 5 раз выше скорости звука), может стать серьезным вызовов для систем противоракетной безопасности за счет своей скорости и маневренности. Гиперзвуковые ракеты были в списке желанных военных активов Кима, обнародованном в начале прошлого года, наряду с ракетами с несколькими боезарядами, спутниками-шпионами, твердотопливными ракетами большой дальности и ядерными ракетами, запускаемыми с подводных лодок.

Тем не менее эксперты уверены, что Северной Корее понадобятся годы и более успешные испытания ракет дальнего действия для того, чтобы получить надежную гиперзвуковую систему.

В интервью MSNBC госсекретарь Энтони Блинкен назвал очередные испытания Северной Кореи ”крайне дестабилизирующими”, добавив, что США проводят консультации с ООН и ключевыми партнерами, в том числе и Южной Кореей, в отношении возможного ответа. ”Таким образом Северная Корея пытается обратить на себя внимание. Они уже так делали и будут продолжать. Вместе с партнерами и союзниками мы обеспечиваем свою обороноспособность. А действия Северной Кореи будут иметь последствия”, - пригрозил Блинкен.