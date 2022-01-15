Итальянцев разделили споры о необходимости ядерной энергии

Резкое подорожание энергоносителей во всем мире привело к спорам по поводу неядерного статуса Италии. Правые партии призывают пересмотреть давний ядерный запрет, ссылаясь на необходимость достижения энергетической независимости, чтобы справиться с растущими счетами за энергию и заполнить пробел, оставленный ископаемыми видами топлива, вытесняемыми в рамках борьбы с изменением климата, пишет Politico.

Лидер про-индустриальной ”Лиги Севера” Маттео Сальвини обнародовал петицию о проведении консультативного референдума по поводу возобновления использования атомной энергии. ”Лига Севера” готова собрать подписи, необходимые для проведения референдума, который приведет нашу страну к независимому, безопасному будущему с чистыми источниками энергии. Это происходит на фоне усилий, предпринимаемых Европейской Комиссией по продвижению газа и атомной энергетики как климатически приемлемых для привлечения инвесторов.

Сальвини пытается повернуть историю вспять

Италия была пионером атомной энергетики, но по результатам референдума, проведенного после катастрофы 1986 в Чернобыле, все реакторы были заморожены к 1990 году. Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони хотел возродить ядерную энергетику, но его планы были подорваны еще одним референдумом 2011 года, проведенным после аварии на японской АЭС ”Фукусима”.

Таким образом Италия - единственная страна G7, у которой нет собственных атомных электростанций, и второй по объемам в мире импортер электроэнергии.

До пандемии 2019 года стоимость электричества в стране была на 25% выше, чем во Франции. Продолжающийся рост цен на энергоносители усугубляет ситуацию еще больше. По сообщениям энергетического регулятора Arera, цены на энергию возрастут на 55% в первой четверти года. В попытке облегчить бремя для потребителей правительство собирается выделить €10 млрд. Финансирование, по мнению официального представителя ”Лиги Севера” Паоло Арригони, ”мера хорошая, но недостаточная”.

Политик считает, что в долгосрочной перспективе единственное спасение - атомная энергетика. ”Итальянцы больше других граждан Европейского союза платят за энергию, что сказывается на нашей экономике. Чтобы обеспечить себя в достаточной мере энергией по разумной цене, нам нужно диверсифицировать свои источники”, - сказал Арригони.

Мнение партий, составляющих правящую коалицию, правой ”Лиги Севера”, популистского ”Движения пяти звезд”, центристского ”Вперед, Италия” и левоцентристской Демократической партии, разделились по вопросу о ядерной энергетике.

”Движение пяти звезд”, которое сформировалось из экологических протестов, против. Член парламента от партии Давиде Криппа считает, что строительство реакторов не решит проблему растущих счетов и загрязняющих окружающую среду выборов. ”Предложение Сальвини не принесет нам ни киловатта энергии в ближайшие 10 лет”, - сказал Криппа.

Роберто Чинголани, технократ и ученый, занимающий пост министра комплексных энергетических преобразований, не против строительства малых модульных реакторов (ММР), когда они станут общедоступны. По его словам, ядерная энергетика ”должна рассматриваться как часть наших планов по использованию чистых источников”.

”Вперед, Италия” тоже поддерживает новые ядерные технологии. Сенатор Анна Мария Бернини называет текущую позицию Италии по отказу от реакторов и закупке огромных объемов ядерной энергии из Франции лицемерной.

”Италия на протяжении десятилетий получает энергию, вырабатываемую французскими реакторами. Без нее наши выбросы были бы куда больше”, - напоминает Бернини.

Премьер-министр Марио Драги более осторожен в высказываниях, подчеркивая общеевропейский подход к закупкам и хранению энергии. При этом он напоминает, что главная цель - ”ограничить ценовую волатильность” и увеличить долю возобновляемых источников. Его скептическая позиция в отношении ядерной энергетики может сыграть ключевую роль в ближайшее время: в прошлом году он заявил, что на восстановление отрасли уйдет много времени. Между призывом Сальвини к проведению референдума и строительством реактора - долгая дорога.

Даже если ”Лиге Севера” удастся собрать полмиллиона подписей, необходимых для проведения народного референдума по атомной энергетике, он может быть не одобрен конституционным судом страны. Даже если референдум будет проведен, нет уверенности в том, что общественность уже достаточно изменила свое мнение после плебисцитов 1987 и 2011 годов. Согласно прошлогоднему опросу, треть итальянцев поддерживают возобновление использования ядерной энергетики, а 56% против новых атомных технологий.

”Не уверен, изменилось ли восприятие людей, - говорит Арригони. - Обстоятельства поменялись. Технологии улучшились. Нам нужно провести серьезные научные дебаты”.