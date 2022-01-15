Россия на 28% увеличила экспорт вин

15 янв. 4:23

По итогам 2021 года экспорт российских вин вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, сообщается в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

"По предварительным данным ФТС, в 2021 году (данные по странам ЕАЭС за январь-октябрь) Россия экспортировала виноградных вин на сумму $13 млн, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. В физическом выражении объем поставок вырос на 28%, до 619 тыс декалитров", - говорится в сообщении.

Основным покупателем российских вин стала Украина - 322 тыс декалитров, плюс 14% к 2020 году. Также экспорт вырос в Южную Осетию - на 20%. При этом Китай, третий покупатель российских вин, сократил импорт на 4,8%. В топ-5 покупателей российских вин входят также Казахстан и Латвия.