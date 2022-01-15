Заказник под названием "Кавказский" появился на Кубани

15 янв. 3:29

Государственный природный зоологический заказник "Кавказский" появился на Кубани, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, говорится на сайте краевой администрации.

Заказник находится на левобережье реки Кубани в Гулькевичском и Кавказском районах.

"Площадь новой особо охраняемой природной территории 13 тыс га. Ее создали для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса. Сегодня в крае 348 ООПТ регионального значения. В 2022 году планируем создать еще 12", - пояснил заместитель главы администрации края Сергей Болдин.

Он уточнил, что охранный статус получили крупнейшие степные экосистемы и лесные массивы этих двух районов, добавив, что создание заказника даст возможность сохранить популяции редких, находящихся под угрозой исчезновения представителей животного и растительного мира.

На этой земле живут более 80 видов животных и растений, включенных в краевую и общероссийскую Красные книги, растет более 150 видов лекарственных трав и 180 видов медоносов, обитают редкие птицы - такие как черный аист, орел-карлик, малый подорлик, орлан-белохвост и скопа.

Акватория Кубани на территории заказника очень важна для обитающих здесь рыб: именно в Кавказской зимовальной яме, неподалеку от урочища Кадушкино, проводят зиму сазан, лещ, европейский сом, толстолобик. На этом отрезке реки запретили любительское рыболовство с 15 ноября по 31 марта. Кроме того, нельзя перекрывать его, изменять русло, углублять дно или засыпать его грунтом.