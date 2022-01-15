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Заказник под названием "Кавказский" появился на Кубани

администрация Краснодарского края

Государственный природный зоологический заказник "Кавказский" появился на Кубани, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, говорится на сайте краевой администрации.

Заказник находится на левобережье реки Кубани в Гулькевичском и Кавказском районах.

"Площадь новой особо охраняемой природной территории 13 тыс га. Ее создали для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса. Сегодня в крае 348 ООПТ регионального значения. В 2022 году планируем создать еще 12", - пояснил заместитель главы администрации края Сергей Болдин.

Он уточнил, что охранный статус получили крупнейшие степные экосистемы и лесные массивы этих двух районов, добавив, что создание заказника даст возможность сохранить популяции редких, находящихся под угрозой исчезновения представителей животного и растительного мира.

На этой земле живут более 80 видов животных и растений, включенных в краевую и общероссийскую Красные книги, растет более 150 видов лекарственных трав и 180 видов медоносов, обитают редкие птицы - такие как черный аист, орел-карлик, малый подорлик, орлан-белохвост и скопа.

Акватория Кубани на территории заказника очень важна для обитающих здесь рыб: именно в Кавказской зимовальной яме, неподалеку от урочища Кадушкино, проводят зиму сазан, лещ, европейский сом, толстолобик. На этом отрезке реки запретили любительское рыболовство с 15 ноября по 31 марта. Кроме того, нельзя перекрывать его, изменять русло, углублять дно или засыпать его грунтом.

ФОТО администрация Краснодарского края
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