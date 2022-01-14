Под Ессентуками вырастет казачий кадетский корпус

14 янв. 23:43

Власти Ставрополья планируют в 2023 году начать строительство казачьего кадетского корпуса, - сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Глава региона Владимир Владимиров поручил ответственным министерствам завершить разработку проекта объекта к осени текущего 2022 года. Согласно концепции, комплекс казачьего кадетского корпуса должен включать учебное здание на 500 человек, общежития, плавательный бассейн и другие объекты спортивной инфраструктуры", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Объект планируется разместить вблизи города Ессентуки, его строительство будет вестись с финансированием из федеральных источников.