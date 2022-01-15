Стало известно, сколько туристов встретили Новый год в Дагестане

15 янв. 8:36

В зимние каникулы Дагестан посетили порядка 105 тыс человек. Из них более 21 тыс туристов из других регионов России, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020-2021 годов (18,1 тыс чел), сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

Как отметили в ведомстве, в последние годы проявляется тенденция, когда туристские объекты, ранее считавшиеся летними или весенне-осенними объектами туристского интереса, начинают пользоваться популярностью круглый год.

"В настоящее время для туристов, посещающих республику как в зимний, так и в летний туристский сезон, наиболее привлекательными локациями являются: Дербент, Сулакский каньон, бархан Сары-кум, этнокультурные и природные объекты Гунибского, Хунзахского, Шамильского, Ахтынского и Дахадаевского районов. Рост на отдельные туристские объекты в указанных муниципалитетах составил от 40 до 60% по отношению к 2020 году", – говорится в сообщении.

Что касается активного зимнего отдыха, то в министерстве выделили горнолыжные базы "Чиндирчеро" (Акушинский район) и "Терменлик" (Буйнакский район).