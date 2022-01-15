РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Ансамбль "Лезгинка" станцевал в Дубае

Ансамбль &quot;Лезгинка&quot; станцевал в Дубае

Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" принял участие в культурной программе ЭКСПО - 2020 в Дубае, сообщает его пресс-служба.  

В рамках программы Павильона России танцоры представили лучшие танцы из "Золотого фонда" наследия коллектива.

"Мы счастливы, что "Лезгинка" в лучших своих традициях достойно представила здесь Родину!" - цитирует пресс-служба гендиректора ансамбля "Лезгинка" Джамбулата Магомедова.

Стоит отметить, что партнером программы Павильона России выступил благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

780 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version