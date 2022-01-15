В Тбилиси открылась выставка легендарного сценографа Солико Вирсаладзе

15 янв. 0:23

В Тбилиси в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе сегодня открылась ретроспективная выставка выдающегося театрального художника и сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988), об этом рассказали в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.

На выставке можно увидеть около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея его имени, а также костюмы, которые были созданы по эскизам Вирсаладзе, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили".

"Профессиональный художник, глубокий знаток театрального искусства, хореографии, музыки мог создать точный художественный язык, соответствующий музыкальному настроению в сценографии. Театральная сценография Солико Вирсаладзе, созданная с утонченным вкусом и точностью, входит в число лучших произведений мирового исполнительского искусства", - цитирует сообщение министерства Sputnik Грузия.

Солико Вирсаладзе родился 13 января 1909 года, закончил Тбилисскую академию художеств, московский ВХУТЕИН и Ленинградскую академии художеств.

Работал в Тбилиси, Москве и Ленинграде - оформлял спектакли Большого театра СССР, делал эскизы к оперным спектаклям, опереттам, мюзиклам.