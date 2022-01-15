Названа дата начала футбольного сезона в Грузии

15 янв. 7:34

Новый футбольный сезон начнется в Грузии 20 февраля игрой за Суперкубок между "Динамо" Батуми и тбилисским "Сабуртало", такое сообщение опубликовано на сайте Национальной лиги.

Матчи первого тура Национальной лиги пройдут с 26 по 28 февраля, передает Sputnik Грузия.

В эти дни "Динамо" Батуми сыграет с "Сиони" (Болниси), "Дила" (Гори) - с "Гагра", "Сабуртало" (Тбилиси) - с "Самгурали" (Цхалтубо), "Динамо" Тбилиси - с "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) - с "Телави".

В прошлом сезоне чемпионат Грузии впервые в истории выиграло "Динамо" Батуми, Кубок страны завоевал клуб "Сабуртало".