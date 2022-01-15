В Адыгее готовят резервный ковидный госпиталь

15 янв. 6:31

В Адыгее на базе Кошехабльской центральной районной больницы будет открыт резервный ковидный госпиталь, сообщает министерство здравоохранения региона.

Подготовить госпиталь поручил ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Мы заранее разворачиваем все необходимые мощности и создаем условия для своевременного оказания медицинской помощи жителям нашей республики при осложнении эпидемиологической ситуации", - рассказал глава местного Минздрава Рустем Меретуков.

В ближайшее время в больнице развернут 100 коек, в случае роста заболеваемости их количество будет увеличено до 250.

В настоящее время в Адыгее занято 74% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.