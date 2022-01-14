Вашингтон "узнал", когда Россия "нападет" на Украину

14 янв. 23:21

\Белый дом назвал сроки "вторжения" на Украину, которое якобы готовит Россия.

Как утверждает представитель американской администрации Джен Псаки, "нападение" может начаться в промежутке между серединой января и февраля.

По ее словам, Белый дом обеспокоен ситуацией. "Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - приводит слова Псаки РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома также заявила, что Москва якобы может сфабриковать повод для того, чтобы начать такое вторжение.