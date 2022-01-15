Дагестан увеличит экспорт продукции в Азербайджан

15 янв. 5:28

Представители Центра поддержки экспорта Дагестана обсудили с замглавы Россотрудничества в Азербайджане Александром Каламиным возможность увеличения экспорта дагестанской продукции в Азербайджан с помощью соотечественников.

Отмечается, что стороны запланировали встречу с предпринимателями из Дагестана, которые имеют свой бизнес в соседней стране, пишет РИА Дагестан.

Как отметил руководитель Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев, в рамках данной бизнес-миссии будет организован вечер Дагестана, на котором представят экспортный потенциал республики.