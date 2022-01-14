Ураган оставил без электричества часть жителей Ставрополя и Михайловска

14 янв. 23:32

Сильный ураганный ветер сегодня вечером оставил без энергоснабжения несколько тысяч человек на Ставрополье, - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 22:20 мск отключено электроснабжение в городе Ставрополе и городе Михайловске. В зоне отключения находятся 2 тыс 945 домовладений с населением 11 тыс 135 человек, в том числе 3 тыс 730 детей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В крае действует штормовое предупреждение, а из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в регионе накануне был введен режим повышенной готовности.

Специалисты ведут восстановительные работы на энергосетях.