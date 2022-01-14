Постпред при ООН назвал виновного в долге Ирана по членским взносам

14 янв. 22:59

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, почему Тегеран не имеет возможности платить взносы в ООН, в результате чего Исламскую Республику лишили права голоса в Генассамблее.

По его словам, ИРИ не может внести взнос уже второй год подряд, и причина этого - в американских санкциях.

"Они не только оказали влияние на различные сферы [в Иране], в том числе на медицину, поставки медоборудования, но и нарушили работу ООН. В прошлом году после переговоров с официальными лицами организации нам удалось решить эту проблему, использовав наши ресурсы за границей", - цитирует дипломата IRNA.

Он подчеркнул, что Иран располагает необходимыми ресурсами, и "проблема не в их отсутствии": выполнить обязательства перед международной организацией Тегеран не может из-за рестрикций США.

По словам Тахт-Раванчи, иранская сторона проводит консультации с ООН и рассчитывает как можно быстрее отыскать безопасный канал для проведения оплаты.