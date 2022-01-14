Власти Ставрополья приведут в порядок сотню объектов здравоохранения

14 янв. 23:12

В Ставропольском крае в наступившем году планируют привести в порядок и построить чуть меньше сотни медучреждений первичного звена здравоохранения, - сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Планируется построить 23 и капитально отремонтировать 75 объектов здравоохранения. Также уже к апрелю текущего года в больницы края поступит 81 медицинский автомобиль. Произведена закупка 10 единиц тяжелого оборудования", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Для этого предстоит подготовить проектно-сметную документацию на строительство 19 и капитальный ремонт 85 объектов.

Также губернатор края Владимир Владимиров поручил предусмотреть обновление мебели в медицинских учреждениях, где был проведен капитальный ремонт, - отмечено в пресс-релизе.

Напомним, в минувшем году на Ставрополье были капитально отремонтированы 104 медицинских объекта и построены здания 26 учреждений отрасли.